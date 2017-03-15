تسببت مخلفات أعمال تركها مقاول على أحد طرق تبوك، في وقوع حادث، بعد أن اصطدمت سيارة بكومة كبيرة من المخلفات، لتقع أضرار كبيرة بها.
وأظهر مقطع فيديو السيارة وقد اصطدمت بكومة كبيرة من مخلفات أعمال كانت تتم على الطريق من قبل أحد المقاولين، والذي لم يلتزم بتعليمات السلامة الواجبة في مثل هذه الحالات.
وبين المقطع خلو الطريق قبل تلك المخلفات وحتى الوصول إليها، من أي لوحات أو إشارات تحذيرية، كذلك ترك الطريق مفتوحًا للسيارات، بينما بدا واضحًا أنها لن تتمكن بأي حال من المرور من الطريق لارتفاع المخلفات، التي تغلق الطريق بشكل كامل.
وفق “أخبار 24”.
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