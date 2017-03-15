خطف فريق كلية التقنية صدارة ترتيب المجموعة الثانية بعد فوزه مساء أمس على مستشفى الملك خالد بنتيجة كبيرة قوامها أحد عشر هدفاً مقابل لا شيء.
الشوط الأول ظهر واضحاً تفوق كلية التقنية واستطاع من خلاله تسجيل أربعة أهداف عن طريق فيصل الخطيفي وعبدالباري الجربوع ومحمد اليحيى وعبدالعزيز معيد.
وفي الشوط الثاني طمع فريق كلية التقنية بزيادة الغلة التهديفية وبادر بالهجوم وتحقق ذلك بإضافة سبعة أهداف في هذا الشوط عن طريق محمد العبدان هدفين ومثلها للاعب ماجد الحربي وطارق الزهراني وهدف لزياد العنبر من ركلة جزاء ليعلن بعدها حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز كلية التقنية.
وبعد نهاية المباراة وصف لاعب كلية التقنية عبدالباري الجربوع لقاء اليوم بالسهل وأكد استحقاق فريقه للنتيجة بعد المستوى المتميز الذي قدموه مبيناً أن اللقاء القادم الذي يجمعهم بإدارة التعليم في غاية الصعوبة وتمنى لفريقه الفوز وتعزيز الصدارة
وفي السياق ذاته أشاد محمد العبدان بجهود زملائه اللاعبين في هذا اللقاء واستحقاقهم لنتيجة اللقاء نظير الأداء الفني الرائع واضعاً في عين الاعتبار أهمية المواجهة القادمة والذي يطمح هو وكافة اللاعبين بتقديم مستوى جيد لكسب المباراة .
وبهذا الفوز انتزع فريق كلية التقنية صدارة الترتيب من الصناعات العسكرية بفارق الأهداف.
وتختتم مباريات المجموعة الثانية يوم الأحد القادم بلقائين الأول يجمع بين كلية التقنية وإدارة التعليم والثاني بين الصناعات العسكرية ومستشفى الملك خالد.
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