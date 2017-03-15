أكد مدير عام شركة “روستيخ” الروسية الحكومية سيرجي تشيميزوف وجود مفاوضات بين المملكة وروسيا لإبرام صفقة تسليح وتوقيع عقود تصدير أسلحة حديثة.
وأوضح أن المملكة مهتمة بشراء الدبابة الروسية “تي 90 إم إس” التي أعلنت روسيا في سبتمبر 2016 عن اكتمال اختبارات تحديثها وتطويرها لتتلاءم مع مناخ الشرق الأوسط.
وأضاف تشيميزوف أن الصفقة التي قد تبرم مع المملكة ستتضمن بالإضافة إلى الدبابات الحديثة شراء مروحيات وأنظمة دفاعية ومنظومات صواريخ وأسلحة خفيفة.وفق “أخبار 24”.
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