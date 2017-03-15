كَرّم معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الشركة السعودية للكهرباء نظير رعايتها الماسية لمؤتمر المحاسبة والمراجعة الرابع بالرياض، وذلك بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا، وبحضور أصحاب المعالي وزراء التجارة السابقين ورئيس مجلس المعايير الدولية وعدد من الخبراء والمختصين في المحاسبة القانونية.
تسلّم الدرع من معاليه الأستاذ ابراهيم السادة رئيس قطاع مراقبة الحسابات، حيث قدم معاليه شكره وتقديره للشركة والدور الذي تقوم به وإنجازاتها في مجال المحاسبة، منوهاً بحرصها على أن تكون في مصاف الشركات السعودية الراعية والداعمة لمختلف الأنشطة في المملكة.
من جانبه، أشاد رئيس قطاع مراقبة الحسابات الاستاذ ابراهيم السادة بالمؤتمر باعتباره فرصة هامة لتبادل الخبرات في مجال المحاسبة والمراجعة، ومنصة بارزة لوضع التصورات التي يمكن أن تساهم بها مهنة المحاسبة في نجاح رؤية المملكة 2030، وكذلك تحديد الركائز الأساسية في بناء اقتصاد قوي ومتين، مشيراً إلى أن الهدف من مشاركة الشركة بالمؤتمر هو تسليط الضوء على دورها في رفع مستوى الاهتمام بمهنة المحاسبة، وتعزيز وتطوير الكفاءات العاملة في إطار سعي الشركة لتطوير أعمالها وفق برنامج التحول الاستراتيجي الذي بدأت في تنفيذه قبل عدة أعوام، وتأكيداً لدورها في دعم الجهات والهيئات والجمعيات الوطنية والمناسبات ذات العلاقة.
جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضوراً كبيراً لأبرز المتحدثين بالقطاع الحكومي ورؤساء الشركات، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين عن القطاعات المالية من داخل المملكة وخارجها، الذي تحدثوا من خلال الجلسات والحوارات المكثفة عن تطوير مهنة المحاسبة ودورها في نجاح رؤية المملكة 2030.
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