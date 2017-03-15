انطلاقا من مبدأ تطوير العمل بأقسام مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الطبية بمحافظة الخرج ، وحسب توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، قام مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة الرياض الدكتور سطام بن عبدالعزيز الشيحة، ومساعد الإمداد بصحة الرياض سليمان المضحي ورئيس قسم الأشعة بصحة الرياض سعود الحامد وبرفقة مهندسين من صحة الرياض ، قاموا بزيارة ميدانية أمس الثلاثاء الموافق 1438/6/15 للمستشفى .
وكان في استقباله مدير المستشفى الدكتور عبدالله بن عمر برناوي ومدير الخدمات المساندة أ.محمد سلطان ومدير الخدمات الطبية ومساعد مدير العلاقات العامة ، حيث تفقد أعمال مشاريع الاحلال بالمستشفى وطالب بالبدء بالعمل عاجلا فيها لما لها من مصلحة كبيرة للمريض .
كما قام بزيارة قسم الطوارئ وأشار بالبدء عاجلا في تطويره على أحدث المواصفات . كما قام بزيارة قسم الأشعة المقطعية بقسم الطوارئ ، وناقش الأطباء وموظفي المستشفى والمراجعين حول أهم المشاكل الحيوية التي قد تعوق العمل بالمستشفى والعمل على حلها .
وختم زيارته بتفقد مبنى الأمير سلطان بن عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب وأمر بالعمل على حل المشاكل المعيقة لبدء العمل بالمركز . كما ناقش خلال اجتماع هام مع إدارة المستشفى المشاكل الحيوية التي لاحظها أثناء جولته التفقدية .
ثم قدم شكره لإدارة المستشفى وطالب برفع التقارير حول الموضوعات المطروحة ، ثم غادر المستشفى بعد ذلك .
يذكر أن الوفد الوزاري وقف على الغرفة التي ظهرت في حسابات التواصل الاجتماعي لصحيفة الخرج اليوم وتفقدت السبب لذلك .
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