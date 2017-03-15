نفذ المعهد الصناعي الثانوي في الخرج ممثلا بمدير المعهد و منسوبي المعهد من المدربين والمتدربين والاداريين وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 15/6/1438هـ برنامج من نكون؟
بدأ البرنامج بزيارة لمحافظ الخرج ا. شبيلي بن مجدوع آل مجدوع والذي رحب بهذه الفكرة ودعم فريق العمل كما القى كلمة توجيهية للجميع عن اهمية العمل واهمية الانتساب للتدريب التقني وما يقدمه من رجال لخدمة الدين ثم المليك والوطن .
ثم انطلق البرنامج في مرحلته الاولى بزيارة لمركز اليمامة ولقاء الأستاذ/ محمد بن سعد الخريف رئيس المركز وزيارة مركز الشكره ولقاء الأستاذ/ حسين بن فهد بن فريج الشكره وزيارة مركز بدع بن عرفج ولقاء الأستاذ/ محمد بن عرفج الهواشله,
وسوف يستمر البرنامج لزيارة عدد من مدراء الدوائر الحكومية والوجهاء ورؤساء المراكز وشيوخ القبائل والمعرفين وأعيان المحافظة وكبار السن في الخرج والمراكز التابعة لها .
ويهدف البرنامج التعريف بأنشطة المعهد ولتعزيز وتحسين الصورة الذهنية عن المعهد الصناعي الثانوي في الخرج و لزيادة الترابط وتوثيق العلاقات بين المعهد وأعيان ووجهاء المحافظة والتعريف برسالة المعهد ونشر الوعي المجتمعي بأهداف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكذلك بالتعريف بالمعهد وبما يقدمه من مساهمات ومشاركات في كافة الفعاليات التي تقام على مستوى المحافظة والخدمة المجتمعية التي يقدمها أبناء المعهد والتعريف بأقسامه والتخصصات التي يحتويها ومخرجاته في كافة التخصصات وذلك لخدمة المحافظة على كافة الأصعدة .
وللاستماع لهم ولتوجيهاتهم عن اهمية العمل وشرف طلب الرزق وطرق طلب من خلال تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال .
وتستمر هذه الزيارات طيلة الفصل الثاني , وختاماً شكر العسكر جميع من تجاوب مع هذا البرنامج وقام بدعمه ووعد بتهيئة شباب معتز بدينة خادماً لدينه ووطنه ومليكه .
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
( ضرورة وليست موضة !! )
إبراهيم العُمري3766 0
هويتنا
محمد بن سريع العجمي6678 0
مفهوم الترفيه…
محمد المعيقل8043 0
معا لتعزيز مكانة المعلم
نورة أحمد المقرن5397 0
من المسؤول في محافطة #الخرج من ٣١ سنه !!
محمد بن حسن الدليمي13776 0
سالت الاودية مطراً وسالت عيون المواطنين ألماً
المهندس / عبدالله ابراهيم الصقر14385 0
المعهد الثانوي الصناعي بالخرج يقدم : من نكون؟
المعهد الثانوي الصناعي بالخرج يقدم : من نكون؟
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
لا يوجد وسوم
0 224
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884916969.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج