استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء)، ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض، ليكون أول مسؤول خليجي يلتقي بالرئيس الأمريكي منذ انتخابه، حيث طغى على اللقاء جو من الودية.
وظهر ترامب بجانب ولي ولي العهد أثناء جلسة التصوير، حيث مازح الرئيسُ الأمريكي الأميرَ محمد بن سلمان بالإشارة إلى الإعلاميين قائلا: “أناس لطفاء”، في تلميح ساخر منه لما يجده من مشاكل متواصلة معهم، ليرد الأمير محمد: “لنأمل ذلك”، أعقبته ضحكة لترامب، في لقطة تداولها إعلاميون أمريكيون، فيما اتجه الاثنان بعد ذلك لتناول وجبة الغداء التي أقامها ترامب على شرف ولي ولي العهد.
وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترغب في الاجتماع مع ولي ولي العهد، لبحث خطة الولايات المتحدة لتوسيع مهامها العسكرية ضد تنظيم القاعدة في اليمن، إضافة إلى مناقشة عدد آخر من الموضوعات.
ويأتي اللقاء أيضًا وسط توقعات بأن يتناول الاجتماع الملفات الاقتصادية، بما فيها الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ومُضي المملكة نحو تأسيس أضخم صندوق استثمارات سيادية في العالم.
وفق “أخبار 24”.
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