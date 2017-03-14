نُفِذ في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٦/١٥ورشة تدريبية ب (usb wi-fi) خاصة لبروجكتر أيسر، وذلك بضيافة قائدة الإبتدائية الثانية بالقاعدة الجوية وقد نفّذت أمينة المصادر عهد العسرج هذه الورشة بحضور كلاً “من مشرفة المصادر أ/ سعدية فلاته ومشرفة تقنيات التعلم أ/هدى الصالحي وعدد من أمينات المصادر ومسئولات تقنيات التعلم وبعضاً من معلمات المدرسة وذلك للتطبيق العملي لهذا النوع من البروجكترات التي وزعت على المدارس سابقاً .
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قسم التجهيزات المدرسية ينفذ ورشة تدريبية ب (usb wi-fi) خاصة لبروجكتر ايسر
قسم التجهيزات المدرسية ينفذ ورشة تدريبية ب (usb wi-fi) خاصة لبروجكتر ايسر
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
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