نفذت إدارة التعليم الأهلي ممثلة في المشرفه عائشه القحطاني برنامج العلاقات الإنسانيه في محيط المدرسة واستهدف البرنامج قائدات المدارس الأهليه في مرحلته الثانيه ولمدة يومين ابتداءمن يوم الأحدالموافق 1438/6/13 وتناول البرنامج عدة محاور منها مفهوم وأسس وأهداف العلاقات الإنسانيه وهرم الحاجات الإنسانيه وصفات القائد الفعّال ودوره في بناء العلاقات الإنسانيه ومهارة الإتصال والتواصل والتفاوض وإقناع الآخرين والتأثير عليهم واختتم البرنامج بالتأكيد على أن يكون الجو المدرسي تسوده العلاقات الإنسانيه السليمه المبنية على أساس من الإحترام المتبادل الذي يحقق الرضاء النفسي وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة.
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برنامج العلاقات الإنسانية في محيط المدرسة في مرحلته الثانية
برنامج العلاقات الإنسانية في محيط المدرسة في مرحلته الثانية
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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