أقام قسم التربية الخاصة دورة لمنسقي فطن في برامج التربية الخاصة قدمها المشرف التربوي الأستاذ: عبدالإله ناصر المحسن تحدث فيها برنامج عن فطن ودورة في تعزيز المهارات الشخصية والاجتماعية لدى طلاب التربية الخاصة وكذلك طريقة وقاية وحفظ الطلاب من المهددات الأمنية والاجتماعية والصحية والثقافية ،وتعزيز الثقة لدى الطالب من خلال الوعي الذاتي والسلوك التوكيدي و فن حل المشكلات ..
وفي ختام اليوم الثالث للبرنامج قدمت الشهادات التدريبية للمنسقين الذين سيقومون بتدريب الطلاب في مدارسهم.
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