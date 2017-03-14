انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق 15/ 6/ 1438 هـ فعاليات اليوم الثاني لملتقى رفق الإرشادي بحضور سعادة مساعد مدير التعليم الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي ومشرف العموم بالإ داره العامة للتوجية والإرشاد بالوزارة الأستاذ أيوب أحمد المنصور ومشرفي قسم التوجيه والإرشاد والمشرفين التربويين ومنسوبي المدارس .
و بدأت جلسة اليوم بندوة التعصب بمفهومه الواسع حيث عرّف رئيس الجلسه الدكتور حمدان بن ابراهيم الحارثي بضيوف اللقاء بمحاور الندوة الرئيسية وهي : التعصب وآثاره السلبية على الطالب والمجتمع تناولها الدكتور فرحان سالم العنزي أستاذ علم النفس المشارك جامعة الأمير سطام بالخرج والمستشار الأسري ، والمحور الثاني : نظام الحماية في ضوء الأنظمه والتشريعات السعوديه تحدث عنها الشيخ خالد بن محمد الكنهل عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام بالخرج ، وتطرق المحور الثالث حول موقف الاسلام من التعصب بمفهومه الواسع من قبل المشرف التربوي محمد بن سعد الدوسري وكانت هناك مداخلات قيّمه من الحضور .و في نهاية الندوة قدّم مساعد مدير التعليم شكره للمشاركين في الندوة وتسليهم دروع تذكارية بمناسبة فعاليات ملتقى رفق الإرشادي .
ومن جانب آخر ، بدأت فعاليات اليوم الثاني للقسم النسائي بدورة ( الكشف المبكر عن حالات العنف ) بحضور رئيسة قسم التوجيه والإرشاد أ. هند الرحمة و عددُُ من رئيسات الأقسام والمشرفات التربويات وعددُُ من قائدات المدارس والمرشدات الطلابيات والطالبات حيث استهل البرنامج بآيات من الذكر الحكيم رتلته الطالبة علياء محمد علي من متوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الأولى .
وقدّمت مشرفة التوجية والإرشاد أ. غاده العمري نبذة موجزة عن الضيفة الكريمة حيث تلقت العديد من الدورات التخصصية ومنها ( آلية التعرف على قضايا العنف والتعامل معها، قضايا الاتجار بالأشخاص والتعامل مع الضحايا والخارجين عن القانون ، تدريب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برنامج الزائر الدولي في قضايا الإتجار بالأشخاص من وزارة الخارجية الأمريكية ، عضوة في لجنة التدريب بمبادرة بلدي ، المشاركة في تأسيس المكتب الأول للضمان الإجتماعي وغيرها العديد من الدورات .
تحدثت المبدل عن دورة بعنوان ( آلية التعرف والتعامل مع حالات العنف ) وعرّفت فيها عن العنف وأنواعة ( اللفظي والجنسي والنفسي والسيكولوجي والجسدي ) ، مؤشرات الإساءة الجسدية ، المؤشرات السلوكية النفسية ، مؤشرات الإساءة ( الإهمال ) ، مستويات الحماية ، الدور الوقائي ، الدور العلاجي للمدرسة ، دور إدارة التعليم في الكشف عن العنف ودور إدارة الحماية الإجتماعية. وتخلل الدورة مقطع فيديو عن العنف ومداخلات ومناقشات من الحاضرات .
بعد ذلك قدّمت رئيسة قسم التوجية والإرشاد أ. هند الرحمة درع تذكاري وشهادة شكر للمدربة منيره المبدل وشكرتها لتلبيتها الدعوة . ثم ختم الملتقى بكلمة عن رفق ألقتها الطالبة بيان الراشدي من المتوسطة الحادية عشر ، وآيات من الذكر الحكيم تلتها الطالبة آمال الزهراني من المتوسطة الحادية عشر.
وأشارت مشرفة التوجية والإرشاد ا. غاده العمري بأن هناك زيارة للمعرض غداً الأربعاء للطالبات من الساعة الثامنة إلى الساعة التاسعة والنصف صباحاً وسيقام أيضاً ورشتين الأولى تستهدف الطالبات والثانية تستهدف المرشدات ..
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