صدر قرار سعاده محافظ الخرج الاستاذ شبيلي بن مجدوع ال مجدوع بتعيين الاستاذ أحمد بن شباب العتيبي مديراً لادارة الشؤون المالية والادارية بمحافظة الخرج .
حيث قدم سعادة الاستاذ احمد شكره لمحافظ الخرج متمنيا ان يكون عند حسن الظن
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العتيبي مديراً للشؤون المالية والإدارية بـ #الخرج
العتيبي مديراً للشؤون المالية والإدارية بـ #الخرج
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :-
صدر قرار سعاده محافظ الخرج الاستاذ شبيلي بن مجدوع ال مجدوع بتعيين الاستاذ أحمد بن شباب العتيبي مديراً لادارة الشؤون المالية والادارية بمحافظة الخرج .
صدر قرار سعاده محافظ الخرج الاستاذ شبيلي بن مجدوع ال مجدوع بتعيين الاستاذ أحمد بن شباب العتيبي مديراً لادارة الشؤون المالية والادارية بمحافظة الخرج .
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