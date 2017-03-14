صدر قرار سعادة الاستاذ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع محافظ الخرج بتعيين الأستاذ أحمد بن شباب العتيبي مديراً لشوؤن المالية والإدارية بمحافظة الخرج .
وثمن العتيبي ثقته بتعينه مديراً متمنياً التوفيق والسداد وأن يكون عند حسن الظن .
صدر قرار سعادة الاستاذ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع محافظ الخرج بتعيين الأستاذ أحمد بن شباب العتيبي مديراً لشوؤن المالية والإدارية بمحافظة الخرج .
وثمن العتيبي ثقته بتعينه مديراً متمنياً التوفيق والسداد وأن يكون عند حسن الظن .
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