استقبل سعادة محافظ الخرج الاستاذ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٦/١٥هـ بمكتبة بديوان المحافظة قائد قوة أمن المنشآت بمحافظة الخرج المقدم نايف الرفيق .
رحب سعادة المحافظ في بداية الاستقبال بالمقدم الرفيق متمنياً له التوفيق في عمله ، واستمع بعد ذلك سعادة المحافظ لشرح من قائد قوة امن المنشات عن اعمال القوة والمهمات المناطة بهم بالمحافظة .
وفي نهاية اللقاء عبر المقدم نايف الرفيق عن شكره وتقديره لسعادة المحافظ لحسن الاستقبال سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن .
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