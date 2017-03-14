ضبطت فِرَق مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض 5 أشخاص من مروجي المخدرات، يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في ترويج سمومهم.
وتأتي عمليات القبض ضمن الجهود الميدانية المستمرة لمديرية مكافحة المخدرات، لضبط السموم التي تستهدف فئة الشباب، والإطاحة بمروجيها.
وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في تغريدة بـ”تويتر”: “مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض تتمكّن من القبض على 5 أشخاص قاموا بنشر سمومهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسابات مختلفة”.وفق “مزمز”.
“””
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج