صدر قرار صاحب السمو الملكي امير منطقة الرياض بترقية الاستاذ سلمان بن فهد ال فريج بمحافظة الخرج للمرتبة السابعه ، ورفع ال فريج شكره لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقه الرياض و لسعادة الاستاذ شبيلي بن مجدوع ال مجدوع محافظ الخرج ،سألاً الله ان يكون عند حسن الظن وان تكون عونا له لخدمة الدين ثم المليك والوطن .
وصحيفة الخرج اليوم تبارك للاستاذ / سلمان وتتمنى له التوفيق والسداد .
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