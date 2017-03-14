شارك اسطبل كرم الخيل ضمن فعاليات اسبوع المرور الخليجي الموحد “حياتك…امانه” المقام في مسرح الكلية التقنية بمحافظة الخرج حيث قدم الاسطبل عدد من الاستعرضات خلال الافتتاح الرسمي الذي شهد تواجد محافظ الخرج ومدراء الدوائر الحكومية وتستمر عروض الخيل مساء اليوم الثلاثاء في الساحات الخارجيه للفعاليات.
الجدير بالذكر انه تم تخصيص اليوم الثلاثاء لزيارة العائلات وتقديم العديد من الفقرات الترفيهيه من الرابعه عصراً وحتى التاسعه مساءاً.
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