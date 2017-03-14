دخل فريق الاهلي السعودي مباراة العين اليوم في الجولة الثالثة، وهو يتواجد في المركز الأول من المجموعة الثالثة برصيد ستة نقاط، حققها الفريق السعودي بعد أن تمكن من تحيق العلامة الكاملة من خلال المباراتين الماضية على حساب كل من بونيودكور الأوزبكي بنتيجة هدفين دون رد، فيما حقق الفوز الثاني في المباراة الماضية على حساب فريق أصفهان الإيراني بنتيجة هدفين مقابل هدف، لينفرد بالمركز الأول من المجموعة.
مما يجعل مباراة الاهلي والعين في قمة المباريات من دوري أبطال أسيا، يبحث من خلالها الجانين على تحقيق نتيجة إيجابية من أجل البقاء مع الأندية المنافسة على التأهل إلى مباريات الدور القادم من دوري أبطال أسيا هذا العام، وتجدر الإشارة أن نادي العين الإماراتي في المسابقة الماضية تمكن من الوصول إلى المباراة النهائية.
دخل النادي الاهلي المباراة بالتشكيلة التالية :
في حراسة المرمي: ياسير المسليلم خط الدفاع: عقيل بلغيث، محمد ال فتيل، سعيد المولد،محمد عبد الشافي.
خط الوسط: سعد الأمير، تيسير الجاسم، سلمان المؤشر، عبد الفتاح عسيري، فيتيفا تزيدس خط الهجوم: عمر السومة
الشوط الأول :
انطلقت المباراة بقيادة الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة في جدة في أجواء جميلة ضمن مباريات دوري أبطال أسيا في دور المجموعات ، حيث بدأ اللقاء بضغط أهلاوي من بداية الدقائق وفي المقابل تكتّل لفريق العين واللعب على المرتدّات وبعد مضي ٢٦ دقيقه يحرز اللاعب عقيل بالغيث الهدف الأوّل من كرة مميّزة على طريقة الكبار ، ولم تدم الفرحة الأهلاويّة كثيراً ليحرز العين هدف التعادل عن طريق لاعبه المحترف السعودي ناصر الشمراني في الدقيقه ٢٨ والجدير بالذكر أن هذه مباراته الأولى ضد فريق سعودي في بطولة رسمية ، والذي بدوره رفض الاحتفال بالهدف الذي أحرزه في شباك الفريق الأهلاوي خلال مباراة الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا حيث جاء في حديث له انه من الصعب ان احتفل امام جمهور الأهلي الذي استقبلني بكل حفاوة عند دخولي للملعب لينتهي الشوط الأوّل بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين .
بداية الشوط الثاني :
بدأ الشوط الثاني برغبة اهلاوية لأحراز هدف التقدّم وفي الدقيقه ٥٠ يحرز اللاعب فيتفا هدف التقدّم بعد مراوغة باللاعبين ناجحه ، ليتكرر سيناريو الشوط الأول ويحرز العين هدف التعادل عن طريق الخطاء برأسية عقيل بالغيث والذي كان يحاول أخراجها لخارج الملعب بعد اشتراكه مع دفاع نادي العين اللاعب اسماعيل أحمد في الدقيقه ٥٢
واضاع النادي الاهلي العديد من الفرص الخطيرة ولعل ابرزها هو الخطاء الذي احتسبه الحكم لصالح عبدالفتاح عسيري خارج منطقة ال ١٨ نفذه عمر السومة بطريقته كالعادة ولكن براعة حارس مرمى نادي العين خالد عيسى انقذت شباك العين من ولوج الهدف الثالث للنادي الأهلي.
وكان لمدربين الفريقين مهمتهم في الشوط الثاني حيث قام مدرب نادي الاهلي السعودي بإجراء تغيير للمحترف فيتفا وادخال حسين المقهوي والذي قلل من خطورة الفريق الأهلاوي.
اما مدرب نادي العين زوران فقد استبدل المهاجم ناصر الشمراني ليحل مكانه اللاعب يوسف أحمد والذي سنحت له الفرصة من كورة ثابته من خطاء ارتكبه عقيل بالغيث من خارج منطقة ١٨ والتي سددها من خلف حائط الصد ولكن براعة ياسر المسيليم كانت لها بالمرصاد ليبعدها خارج الملعب ومرر عمر عبدالرحمن تمريره خطيرة امامية لإبراهيم دياكية والتي لم يستطيع التعامل معها داخل منطقة ١٨ لتدخل سعيد المولد ويبعد الكرة وأستمرت المباراة سجال بين الفريقين و حضرت فيها الاثارة من كلا الفريقين إلاّ إن التعادل كان هو سيد الموقف بينهما لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي ب ٢-٢ ويصبح رصيد الأهلي ٧ نقاط متصدرا المجموعة ونادي العين ثانياً بـرصيد ٥ نقاط .
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