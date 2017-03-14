أقامت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز -ممثلة في عمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بُعد- ورشة عمل حول نظام وسياسات إدارة الحوادث على مسرح الجامعة الرئيسي في المدينة الجامعية.
وقد قدم الورشة الدكتور عبدالله البهدل عميد تقنية المعلومات والتعليم عن بُعد، حيث طرح خلالها مواضيع عدة تمحورت حول مفهوم إدارة الخدمات والمواصفات القياسية ISO/IEC 20000-1 وبرنامج إدارة الخدمات في العمادة وعملية إدارة الحوادث، بالإضافة إلى استخدام برنامج (Manage Engine Service Desk Plus)، وتخلل اللقاء مداخلات عدة من الحضور وضحوا من خلالها الإشكاليات التي يواجهونها في تقديم خدمات العمادة والحاجة إلى آلية جديدة لتقديم خدمات العمادة الحالية والمستقبلية، وقد شرح سعادته خلال اللقاء الآلية الجديدة التي ستتبع في تقديم الخدمات والتي من شأنها أن تعالج الإشكاليات المذكورة من قبل الحضور، وتجدر الإشارة إلى أن الجانب النسائي من العمادة كان حاضراً خلال الورشة وذلك عبر قنوات التواصل عن بُعد التي توفرها العمادة.
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