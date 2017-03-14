أشاد الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السابق، بما فعله مهاجم العين الإماراتي ناصر الشمراني، ورفضه الاحتفال بالهدف الذي أحرزه في شباك الفريق الأهلاوي خلال مباراة الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
وقال رئيس الهلال السابق في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “عدم احتفال ناصر الشمراني بالهدف موقف رائع، لأن الخصم فريق سعودي، مع أن الاحتفال حق مشروع له، هكذا هم اللاعبين الكبار”.
جدير بالذكر أن ناصر الشمراني يلعب مع العين الإماراتي معارا من نادي الهلال لمدة 6 شهور، وهو أول لاعب سعودي يُسجل في الأندية السعودية خلال بطولة دوري أبطال آسيا.وفق “أخبار 24”.
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