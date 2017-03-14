أكد “أحمد يحيي” وكيل المصري “محمود كهربا” مُحترف فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد ,أن موكله لا يمتلك عروضاً حقيقة في الوقت الحالي ,مشدداً علي أن كل ما يُثار حول تلقي اللاعب أكثر من عرض من الإمارات وقطر تصل قيمتهم إلى 7 مليون دولار غير صحيح.
وقال وكيل كهربا في تصريحاته لموقع في الجول المصري :” في البداية، لم أصرح نهائيا في أي وسيلة عربية بخصوص أي عروض لكهربا. ثانيا، كهربا لا يمتلك عروضا في الوقت الحالي ,ومازال الوقت مبكراً للغاية للحديث عن عروض كهربا”.
وأكمل حديثه قائلاً:” كهربا يصُب كامل تركيزه في الوقت الحالي مع اتحاد جدة. والأولوية هي الاستمرار معهم في حالة الوصول إلى اتفاق بين النادي السعودي ونادي الزمالك”.وفق “أخبار 24”.
وأنهي بقوله :” أما في حالة عدم حدوث أي اتفاق بين اتحاد جدة والزمالك، فاللاعب سيُكمل عقده مع الزمالك بشكل طبيعي”.
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