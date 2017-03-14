بات من المؤكد استبعاد إدارة النادي الأهلي، لـ3 من لاعبي الفريق الأول وهم مصطفى بصاص وفهد حمد ومحمد أمان مع تحويلهم إلى التدريب الانفرادي مع منح المدافع علي الزبيدي فرصة أخيرة.
وبحسب مصادر “عين اليوم” فقد أشارت أنباء داخل أروقة النادي إلى أن الامير فيصل بن خالد عقد اجتماع مع لاعبي الاهلي بحضور رئيس النادي احمد المرزوقي والمشرف عالفريق وجدي الطويل قبل مباراة الوحدة وعاتب اللاعبين بشدة على المستويات المتواضعه واكد لهم ان تحمل المرزوقي والطويل الضغوطات لايعني اعفاء اللاعبين مسؤولية التراجع الفني.
واضاف الشرفي الأهلاوي، أن النادي الاهلي معقل للرجال وأن تقييم فريق كرة القدم لا يقتصر على المستوى الفني بل على الانضباط داخل وخارج الملعب.
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