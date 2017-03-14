أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي أنه كان يتمنى من عضو شرف النصر، الأمير سيف الإسلام بن سعود، أن ينقل لرئيس النصر الأمير فيصل بن تركي رغبة جماهير العالمي برحيله.
وقال الصرامي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “كنت أتمنى من الأخ العزيز والأمير الكريم سيف الإسلام بن سعود أن ينقل لسمو رئيس النصر مناشدة مدرج الشمس بمغادرة الإدارة.. ولكن !”.
وكانت تدريبات الفريق النصراوي اليوم قد شهدت تواجد عضو شرف النادي، الأمير سيف الإسلام بن سعود، حيث التقى بالجهازين الإداري والفني وباللاعبين، وتحدث معهم حول خسارة بطولة كأس ولي العهد أمام الاتحاد.
وقال الشرفي النصراوي للاعبين بأنهم اجتهدوا وحاولوا طيلة دقائق المباراة ولكن التوفيق لم يحالفهم، وأضاف: “هذا حال كرة القدم فوز وخسارة.. أثق بكم دائما وأتمنى لكم التوفيق فيما تبقى من منافسات الموسم”.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج