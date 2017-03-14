كشف مراسل إذاعة UFM بالرياض على أن ادارة النصر سوف تتقدم خلال اليومين المقبلين بطلب للأمانة في الإتحاد السعودي لكرة القدم تطلب من خلاله تكليف طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريق امام الهلال في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأشارت المصادر على ان ادارة النصر وضعت في أجندتها مسبقاً طلب حكام أجانب لعدد من مبارياتها بحسب أهميتها سواء في دوري جميل وكأس الملك .وفق “أخبار 24”.
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