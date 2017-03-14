جلب مهاجم فريق الهلال الكروي الأول الدولي السوري “عمر خريبين” أطباق الحلوى لزملائه اللاعبين، بعد تناولهم وجبة العشاء، بمعسكر الفريق عشية لقاء فريق الوحدة الإماراتي ، المقام بمدينة أبوظبي الإماراتية ، إذ يقطن أقاربه في المدينة ذاتها ، وقاموا بواجب الضيافة على طريقتهم للبعثة الزرقاء .
من جهة ثانية فاجأ المهاجم البرازيلي “ليو بوناتيني” صباح اليوم زملائه “باللوك الجديد” ، الذي بدأ به وجهه أقرب شبهاً للرجل العربي .
إلى ذلك اعتمد مدير الجهاز الفني المدرب الأرجنتيني رامون دياز على اللاعب سلمان الفرج ، أساسياً في المناورة الأخيرة للقاء التي احتضنها ملعب ستاد ال نهيان بنادي الوحدة . وفق “عين اليوم”.
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