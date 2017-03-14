تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر محمد السهلاوي لحظة إستلام ميداليات المركز الثاني عقب خسارة كأس ولي العهد امام نادي الاتحاد.
و قد حقق الاتحاد فوزاً صعباً و غالياً علي نظيره بنادي النصر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء يوم الجمعه علي ستاد الملك فهد الدولي في نهائي كأس ولي العهد.
وأحرز كهربا هدف فوز فريقه على النصر ، ليتوج بكأس ولي العهد السعودي للمرة الثامنة في تاريخه بعد غياب 13 عام .
واشتعلت الجماهير غضباً من نجم العالمي عقب قوله :”ليش زعلانيين”.
ومن جانبه علقُ الإعلامي عبدالعزيز المريسل علي مقطع الفيديو قائلا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر :”أكثر من إنتقد محمد السهلاوي أنا و كان آخرها أمس و لكن من الظلم أن يُتهم بما ليس فيه ، للأسف أن نصل لهذا الحد”.
و تابع :” إنتشر مقطع السهلاوي أثناء التتويج و قيل أنه يقول (ليش زعلانيين) ، بالعودة للمقطع إتضح أنه قال (كلنا زعلانيين) ؛ ربما أعذر البعض لأن المقطع لم يكن واضح لكن هو قال (كلنا زعلانيين) و لم يقل (ليش زعلانيين) للأسف أنتم تدمرون كل شي”.
و أكمل :” السهلاوي يحتاج مراجعة حسابات و بقوة ، لكن لماذا يصل الأمر لظلمه و تقويله ما لم يقله في عز الغضب الجماهيري “؟
و أتم :”دققوا في المقطع من جديد و اسمعوا بعض مفرداته كلنا زعلانيين مو بس أنت زعلان كلنا زعلانين كيف وضعت (ليش زعلانيين) ؛ إغضب لكن حذاري أن تستخدم أداء لتدمر ناديك من حيث لاتعلم موضوع السهلاوي مثال هو قال (كلنا زعلانيين) و لم يقل (ليش زعلانيين)”.
وفق “أخبار 24”.
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