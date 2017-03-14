أبدى السعودي ناصر الشمراني مهاجم نادي العين الإماراتي رضاه التام عن نتيجة مباراة فريقه أمام النادي الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا 2017م.
وقال المهاجم السعودي عقب نهاية المباراة :” راضون عن النتيجة أمام الأهلي (2-2)، وكل من الفريقين قدم مستوى أكثر من جيد في المباراة”.
وعن عدم فرحته بهدف التعادل الأول، قال الشمراني :” الأهلاويون أستقبلوني بحفاوة كبير قبل بداية المباراة، لذلك لم أحتفل بالهدف، ولن أحتفل أمام أي فريق سعودي مستقبلاً”.وفق “الرياضية”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج