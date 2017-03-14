وجه عضو شرف النادي الأهلي نواف بن عصاي ، رسالة قوية للعاملين بشبكة بي إن سبورتس بعد اعتذار المعلق التونسي ” رؤوف خليف ” خلال تعليقه على مباراة الأهلي والعين الإماراتي مساء الإثنين بالبطولة الآسيوية ،للجماهير الهلالية على ذكره بأن لقب الملكي للأهلي وليس الهلال.
قال الشرفي الأهلاوي نواف بن عصاي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ( تويتر ) تعليقا على ما حدث من المعلق التونسي رؤوف خليف بشأن لقب الملكي : ” الجبان المرسول حامل الورقة للمذيع لن تستطيع تغيير التاريخ لا أنت ولا من أرسلك “.
وكان المعلق التونسي المعروف “رؤوف خليف ” الذي تولى مهمة التعليق على مباراة الأهلي وضيفه العين الإماراتي الليلة ، قد اعتذر للجماهير الهلالية بعد أن ذكر بأن الأهلي هو النادي الملكي في السعودية.
ولاقى ذلك استياء كبير من قبل جميع الأهلاويين الذي وجهوا انتقادات قوية للمعلق التونسي ،وأكدوا بأن الأهلي ” ملكي ” وسيظل كذلك رغم أنف الحاقدين ،وفي نفس الوقت أشاد الهلاليين باعتذار المعلق ووجهوا الشكر والإشادة الكبير له معتبرين بأنه قال الحق الذي يجب أن يعترف به الجميع على أرض الواقع.وفق “النادى”.
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