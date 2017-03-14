تعرض أحد المواطنين بمدينة الخبر لموقف محرج، بعد أن قام شابان بسرقة ذبيحته التي أعدها لضيوفه، من أمام أحد المطاعم، ما اضطره للاستنجاد بعدد من أقاربه وأصدقائه لمساعدته في توفير ذبيحة بديلة.
وكان المواطن، وفقاً لـ”الشرق”، اتفق قبل يومين من موعد وصول ضيوفه مع مطعم على تجهيز ذبيحة، وعندما حان الموعد ذهب إلى المطعم، وطلب من أحد العاملين توصيل ذبيحته إلى سيارته، ليفاجأ بأن شابين سرقا الذبيحة من العامل أمام المطعم وهربا بها إلى مكان غير معلوم.
ووقع المواطن في حيرة من أمره، وطلب من صاحب المطعم توفير ذبيحة بديلة فاعتذر الأخير، بأنه ليس لديه إلا ربع تيس مندي، ما اضطر المواطن للاستعانة بأصدقائه وأقاربه والمطاعم الأخرى لتوفير وجبة لضيوفه، وبعد بحث مضن تمكن المواطن من العثور على ذبيحة بديلة لضيوفه بأحد مطاعم الدمام، وأصر صاحب المطعم على دفع قيمتها، مقدماً اعتذاره للمواطن على ما حدث.
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