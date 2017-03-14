شيّع أهالي جدة اليوم “الثلاثاء” جثمان رجل الأعمال أحمد العمودي إلى مثواه الأخير، وذلك بعد القبض على الجاني الذي قام بقتله داخل منزله يوم الجمعة الماضي.
وكانت شرطة منطقة مكة قد أعلنت في بيان لها أنها تلقت بلاغاً السبت الماضي من أحد المواطنين يفيد بتغيب شقيقه وبحوزته مبلغ مالي يتجاوز الـ11 مليون ريال.
وأضافت أنه تم العثور على رجل الأعمال مقتولاً داخل منزله بجدة، مشيرة إلى أن التحريات قادت إلى القبض على الجاني، وهو من جنسية عربية (53 عاما) وبحوزته نحو 15 مليونا من مختلف العملات.وفق “أخبار 24”.
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