ذكرت مصادر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أصدر قراراً بتعيين المواطنة سلوى العمران بوظيفة “مدير عام التواصل الداخلي” ووظيفتها وضع برامج ترفيهية لمنسوبي الوزارة في مختلف مناطق المملكة.
وأضافت المصادر أن العمران والتي أطلق عليها منسوبو الصحة لقب “مديرة السعادة”، تعمل على ترتيب الرحلات والبرامج الترفيهية لمنسوبي الوزارة وأسرهم.
وأبانت أن “مديرة السعادة” بدأت عملها بالإعلان عن رحلة بحرية لمنسوبي الوزارة مع أسرهم في المنطقة الغربية السبت المقبل.وفق “أخبار 24”.
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