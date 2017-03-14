كشفت إحصائية صادرة أول أمس “الأحد”، أن عدد المسجلين في “حساب المواطن” بلغ أكثر من 11 مليون مواطن بنسبة 56% من إجمالي عدد المواطنين في المملكة.
وبحسب الإحصائية، ووفقاً لـ”المدينة”، فإن عدد المستفيدين تجاوز 3.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين ما يقرب من 7.9 مليون تابع، في حين بلغ عدد أرباب الأسر السعوديين المستفيدين نحو 1.7 مليون، بعدد تابعين 6.3 مليون تابع.
فيما بلغ عدد أرباب الأسر الحاصلين على بطاقات تنقل 6.3 ألف مستفيد بينهم 1.1 ألف رب أسرة، بنحو 5.2 ألف تابع، وبلغ عدد الأفراد المستقلين الحاصلين على بطاقات تنقل 1.1 ألف مستفيد.
أما عدد المواطنات المتزوجات من غير السعوديين بالتابعين فبلغ 27.3 ألف، بينهن 8.7 ألف مواطنة ربة أسرة و18.6 ألف تابع، فيما بلغ عدد المواطنين المستقلين بالمسكن 620.2 ألف مستفيد، بينما بلغ عدد مسجلي الضمان الاجتماعي نحو مليوني مستفيد، بينهم 398.9 ألف رب أسرة و601.4 ألف مستفيد، والمستقلين منهم نحو 476.8 ألف مستفيد.
من جانبه أوضح مصدر مسؤول، أن اللجنة الوزارية العليا تدرس كيفية معالجة ديون المسجلين في “حساب المواطن”، وأنها ستضع الشهر المقبل آلية احتساب هذه الديون.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج