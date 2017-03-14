أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الثلاثاء” تنبيهاً عن أجواء متقلبة خلال الساعات القادمة على مناطق الرياض والقصيم وحائل والشرقية.
وذكر النظام الآلي أن أتربة مثارة تتسبب في انعدام الرؤية تصل إلى أقل من 1 كم على الرياض والدوادمي تمتد إلى وادي الدواسر، تبدأ من الساعة 8 صباحاً إلى 11 ظهراً، فيما يتوقع هطول أمطار رعدية ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية تمتد إلى الساعة 9 مساء.
وأضاف أن نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على منطقة حائل يبدأ من الساعة 9 صباحاً إلى 6 مساء.
وأشار إلى استمرار النشاط في الرياح السطحية على منطقة القصيم، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار لتحد من مدى الرؤية الأفقية وتبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساء.
وأبان أن مدن الجبيل والظهران والأجزاء المجاورة لها ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار من الساعة 5 صباحاً حتى 10 ظهراً.وفق “أخبار 24”.
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