شارك الشيخ سلمان العودة والشيخ عائض القرني في حفل افتتاح المعرض الثقافي والتراثي الأفغاني “طريق الحرير”، مساء أول أمس، والذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بجانب عدد من المسؤولين السعوديين والأفغان وسفراء الدول المعتمدين لدى المملكة.
وشمل حفل افتتاح المعرض الذي ابتدأ بالنشيد الوطني الأفغاني والسلام الملكي السعودي وسط حضور كبير من أفراد وعوائل الجالية الأفغانية، تقديم العرضة الشعبية الأفغانية بالأهازيج والدف ما جذب أنظار الجميع.
وكان المعرض الذي تفاعل معه المواطنون أيضاً بحضورهم اللافت مع عوائلهم طيلة الأيام الثلاثة الماضية، يحوي أجنحة للقطع الأثرية النادرة والسجاد والزعفران الأفغاني الفاخر علاوة على الأحجار الكريمة والمشغولات اليدوية والملابس الشعبية، وكذلك الرسم والخط والفن الإسلامي.
من جهته، قال السفير الأفغاني بالرياض سيد جلال كريم، إن المعرض كان يهدف لتعريف الشعب السعودي بتاريخ الأفغان وتراثهم وما تتميز به أفغانستان في مجال الزراعة وصناعة السجاد والمعادن، كما يهدف لتعزيز العلاقات والتواصل الثقافي بين البلدين، لافتاً إلى أن تفاعل الجمهور السعودي والجالية الأفغانية بالمملكة فاق التوقعات.وفق “أخبار 24”.
فيما أكد نائب وزير الخارجية الأفغاني الدكتور نصير أحمد، خلال كلمته على متانة العلاقات بين الرياض وكابل، مشيراً إلى أهمية دور المملكة السياسي والاقتصادي والديني ورمزيتها للعالمين العربي والإسلامي، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
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