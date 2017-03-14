ذكرت مصادر أن شرطة المدينة المنورة تحقق في ملابسات وفاة معيد في جامعة طيبة بمنزل عائلته في ظروف غامضة؛ حيث تواجدت الجهات الأمنية في الموقع لجمع المعلومات عن أسباب الوفاة.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “المدينة”، أن المعيد في العقد الثالث من العمر وهو حفيد أحد العلماء المدرسين بالمسجد النبوي الشريف سابقاً، وكان يعمل في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة طيبة، ويتمتع بعلاقات جيدة مع جميع زملائه، وكان مقرباً من طلابه ويحرص على التواصل معهم بشكل مستمر.
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