ذكرت مصادر أن وزارة الداخلية تتجه لإيقاف خدمات صاحب العمل في حال عدم قيامه بتجديد “هوية مقيم” للعمالة الوافدة التابعين له.
وأضافت المصادر وفقا لـ”عكاظ” أن إيقاف الخدمات سيكون إضافة إلى الغرامات المالية والعقوبات المقررة في النظام.
وكانت المديرية العامة للجوازات قد دعت المواطنين والمقيمين إلى سرعة تجديد “هوية مقيم” قبل تاريخ انتهائها بوقتٍ كافٍ للعمالة الوافدة التابعة لهم ومرافقيهم من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” و”مقيم”.
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