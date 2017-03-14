أكدت مصادر أن شرطة محافظة تثليث بمنطقة عسير ألقت القبض على الجاني الذي طعن قائد مدرسة في يده أثناء الطابور الصباحي؛ انتقاماً لشقيقه الذي ضُرب في المدرسة.
وأوضحت المصادر، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن الجاني أوقف جراء طعنه قائد مدرسة الرزق وهروبه من الموقع، وتمت إحالته للجهات المعنية لإكمال الإجراءات اللازمة بحقه.
وكان المتحدث الإعلامي لتعليم بيشة إبراهيم الشمراني قد صرّح أمس الإثنين بأنه أثناء تواجد قائد مدرسة الرزق المتوسطة بقطاع تثليث عند بوابة المدرسة، حضر شقيق أحد الطلاب واعتدى عليه وأصابه في يده اليمنى، لينتقل بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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