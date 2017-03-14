كشف مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد القرني عن تفاصيل جديدة حول جريمة القتل التي راح ضحيتها رجل الأعمال أحمد العمودي، صباح الجمعة الماضية في منزله بجدة، لافتاً إلى أن الجاني نفذ الجريمة بمفرده بدون أي شركاء، وأن كل ما تم تناقله عن وقوع سطو مسلح أو تورط عصابة منظمة فيها غير صحيح.
وقال القرني في تصريح أدلى به لقناة “الإخبارية”، إن الشرطة تلقت بلاغاً من شقيق المجني عليه عند الساعة الثانية من صباح السبت الماضي، وتم التوصل إلى الجاني قبل ظهر يوم السبت، مضيفاً أن الأموال التي سرقها القاتل فاقت ما توقعته أسرة العمودي؛ حيث بلغت نحو 15 مليوناً من مختلف العملات.
وأوضح أن ثمة علاقة محدودة تربط بين الجاني والقتيل، وقد كان بينهما موعد مسبق عند الساعة السادسة صباحاً في يوم الجمعة بمنزل المجني عليه، مشيراً إلى أن القاتل خرج بعد 3 ساعات من ذلك الموعد، حاملاً معه حقيبة تحوي المبالغ المالية، تاركاً خلفه ضحيته الذي قتله شنقاً، نافياً أن تكون جميع كاميرات المنزل معطلة كما أشيع.
وفق “أخبار 24”.
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