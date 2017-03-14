أوقف مقيم سوداني في أحد مساجد حي الشرائع بمكة المكرمة لصاً بعد رصده ينشل مصلياً، أثناء اصطفاف المصلين لصلاة المغرب أول من أمس الأحد.
وذكر شهود عيان، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن المقيم السوداني لاحظ استغلال شخص من جنسية عربية تقدم المصلين لملء الصف الأول، ليسرق محفظة أحد المصلين، فبادر بإمساكه وطرحه أرضاً، وطلب من المصلين مساعدته.
وأشاروا إلى أن المصلين عثروا على المحفظة المسروقة بعد تفتيش اللص، فأخرج صاحبها منها مبلغ 500 ريال ومنحه للمقيم السوداني، مبينين أن دوريات الأمن حضرت وألقت القبض على السارق؛ حيث عُثر بحوزته على سكين مخبأة داخل ملابسه.
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