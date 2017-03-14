وقعت شركة المراعي مذكرة تفاهم مع جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض لتوفير فرص التدريب التعاوني والصيفي لطلاب الجامعة من خلال نادي المراعي.
وأكد فيصل بن مرزوق الفهادي مدير عام الموارد البشرية والخدمات المساندة بالمراعي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط وبرامج شركة المراعي طويلة المدى لتوطين صناعة الأغذية في المملكة من خلال دعم واستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية من خريجي الجامعات والمعاهد السعودية الحكومية والأهلية كما أن هذه الاتفاقيه تعد أحدى مسؤوليات الشركة الاجتماعية.
وأضاف الفهادي أن شركة المراعي لديها العديد من البرامج والمبادرات في هذا المجال منها برنامج قادة الغد و برنامج مديري المستقبل لاستقطاب وتأهيل خريجي الجامعات لقيادة إدارات الشركة في المستقبل، كما أنها انشأت المعهد التقني للأغذية والألبان في الخرج بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتهيئة وتدريب الشباب السعودي خريجي الثانوية للعمل في صناعة الأغذية والألبان، بالإضافة إلى أكاديمية المراعي للمبيعات والتي أنشئت مؤخراً بهدف تأهيل وتطوير الشباب السعودي للعمل بقطاعات الشركة المختلفة.
وبين الفهادي أن تلك البرامج والمبادرات أثمرت عن توظيف أكثر من 8500 سعودي وسعودي يعملون حاليا بالشركة وحصول شركة المراعي على اعلي تصنيف في برنامج نطاقات التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
جدير بالذكر أن شركة المراعي تملك عدة علامات تجارية تقدم منتجاتها للأسواق، هي “المراعي” للعصائر والألبان والحليب ومشتقاته و”لوزين” للمخبوزات “اليوم” لمنتجات الدواجن و“نيورالاك” لحليب الأطفال إضافة إلى الشراكة مع شركة شيبيتا اليونانية في العلامة التجارية “سفن دايز”.
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