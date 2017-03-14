كسب فريق الصناعات العسكرية لقاؤه الثاني أمام فريق التعليم في بطولة الهيئات والقطاعات الحكومية المقام على ملعب نادي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بأربعة أهداف مقابل هدف.
تقدم التعليم أولاً عن طريق لاعبه عبدالعزيز الزهراني وتقاسما اللاعبان فهد خلف وفهد منتشري تسجيل الأهداف الأربعة للفريق المستضيف.
وبعد نهاية اللقاء تحدث لاعب التعليم ناجي الودعاني بعد خسارة فريقه قائلاً : قابلنا فريق يضم مجموعة من العناصر المتميزة إضافة إلى بعض الأخطاء الفردية من لاعبينا ساهمت في الخسارة حاولنا في الشوط الثاني رغم مضاعفة الجهود إلا أن الحظ لم يحالفنا ونحن الآن مطالبين بالفوز في المباراة لضمان خطف بطاقة الصعود.
ومن الجانب الآخر أعرب لاعب الصناعات العسكرية فهد خلف عن صعوبة مواجهة اليوم بعد ضياع ركلة الجزاء الأولى وإحراز التعليم هدف التقدم مشيراً إلى جهود زملائه اللاعبين وتغير طريقة المدرب كانت وراء الانتصار في لقاء اليوم.
وبهذا الفوز يتصدر فريق الصناعات العسكرية المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط ومن خلفه التعليم برصيد ثلاث نقاط في المركز الثاني.
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