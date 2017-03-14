اكتشف الباحثون أن ما يصل إلى 15% من حسابات “تويتر” وهمية، أى ما يعادل 48 مليونا من أصل 319 مليون مستخدم نشط للموقع، عبارة عن برامج كمبيوتر وليسوا مستخدمين حقيقيين لموقع التغريدات المصغر، ورغم خطورة هذا الأمر، إلا أن العديد من هذه الحسابات الآلية مفيدة للغاية، إذ تنذر المستخدمين بالكوارث الطبيعية.
وأوضح الباحثون إمكانية استخدام هذه البرامج فى عدد من المجالات المفيدة مثل نشر الأخبار والمنشورات وتنسيق الأنشطة التطوعية، ومع ذلك، لاحظ الفريق أيضا أن بعض برامج الكمبيوتر لديها القدرة على محاكاة السلوك البشرى للحصول على دعم سياسى وهمى، وتعزيز الدعاية الإرهابية والتجنيد، والتلاعب فى سوق الأسهم ونشر الشائعات ونظريات المؤامرة.
فيما تفاعل مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع هذه النتيجة مشيرين إلى تمكن هذه الحسابات الآلية من القيام بالعديد من الأنشطة كتفضيل تغريدات معينة أو إعادة التغريد أو حتى المتابعة، مما يجعل وصول هاشتاج معين للتريند أمر غير واقعي وإنما تتحكم به برمجيات وحسابات غير وهمية.وفق “تواصل”.
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