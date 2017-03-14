يشارك في فعاليات ملتقى رفق الإرشادي بتعليم الخرج عددُُ من المختصين والتربويين والأكاديميين بورش تدريبية وندوات . تستهدف هذه الفعاليات أولياء الأمور، منسوبو التعليم، الطلبة وكافة فئات المجتمع ، ومن هؤلاء المشاركات : أ. سيرين عمران المدني المنسق اللوجيستي للأبحاث في برنامج الأمان الأسري الوطني، أ. العنود زهيان عواد العتيبي مشرفة توجيه وإرشاد في إدارة تعليم الرياض ، أ. منيرة بنت إبراهيم المبدل وأ. سارة بنت هليل الشاطري في هيئة حقوق الإنسان .
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أكاديميون ومختصون وتربويون يشاركون في فعاليات ملتقى رفق الإرشادي بتعليم الخرج
أكاديميون ومختصون وتربويون يشاركون في فعاليات ملتقى رفق الإرشادي بتعليم الخرج
الخرج اليوم - محمود سليمان :
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