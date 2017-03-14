قام لص بالسطو على صيدلية ثم محل لبيع الملابس في حائل، خلال أسبوع واحد، مستخدمًا ساطورًا ومسدسًا لتهديد البائعين.
وأظهر مقطع فيديو سرقة اللص لمبالغ مالية بأكثر من 1500 ريال، ومواد طبية من صيدلية في شارع بيروت بحائل، بعد تهديد الصيدلاني الموجود بها وقت السرقة، والذي أعطاه الأموال الموجودة في الصندوق.
وأوضح الصيدلاني أنه فوجئ بشاب عشريني يدخل الصيدلية حاملاً بيده حقيبة، ظن أنها تحوي شيئًا خاصًا به، إلا أنه فوجئ به يصيح في وجهه بعبارة “سطو مسلح.. سلم الخزنة”، وأشهر السلاح بوجهه واستولى على الأموال وهرب بسيارة تبين لاحقا أنها مسروقة.
كما بين مقطع آخر اللص نفسه، وفقًا لـ”سبق”، وهو يكرر حادث السطو، لكن هذه المرة، على أحد محلات بيع الملابس وفي نفس الشارع، بعد أسبوع من السطو الأول، ومستخدمًا مسدسًا هذه المرة لتهديد البائع.
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