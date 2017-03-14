حضر وزير المالية محمد الجدعان بين منسوبي الوزارة وأسرهم في مظهر متبسط وحميمي، بعد تنظيم يوم مفتوح في أحد أماكن الترفيه بالرياض تحت شعار “نجتمع لنتواصل”، قبل ثلاثة أيام.
وأظهرت الفعالية الوزير وهو خارج تعاملاته الرسمية مع أبناء موظفيه، يلعب الكرة برفقتهم ويتسابق معهم وكأنه بين أسرته الكبيرة، الأمر الذي لاقى ترحيبا كبيرا بين الموظفين.
وأبانت مقاطع الفيديو التي صورها الموظفون الوزير وهو يأخذ السيلفي مع الأطفال ويضحك ويشارك الجميع في الألعاب المتاحة في المكان المخصص للترفيه عن منسوبي الوزارة وأسرهم.
وفق “أخبار 24”.
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