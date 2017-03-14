توقف الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن تناول طعام الغداء في افتتاح أحد فنادق جدة، مع محافظها الأمير مشعل بن ماجد، وطلب التقاط صورة مع طباخين ومضيفين بعد ملاحظة أنهم سعوديون يعملون هناك.
وحرص الأمير عند التقاط الصورة على ارتداء قبعة الشيف الشهيرة، وسط تصفيق الحاضرين، معبرًا عن فخره واعتزازه بمن يعمل في خدمات الضيافة الفندقية من أبناء الوطن، فهم قدوة يفتخر بهم الوطن، ونموذج مضيء يعكس عزيمة وإصرارًا على العمل في مختلف المواقع.
وأوضح، وفقًا لـ “المدينة”، أن هيئة السياحة حرصت على أن تكون مولِّدة للوظائف الحقيقية، وهي اليوم تقطف هذه الثمار بعد أن استثمرت وبشدة في هذا المجال، بالتشجيع على العمل في قطاع الضيافة الفندقية، ووفرت المناخ المناسب، وعملت على ضخ حقائب تدريبية متقدمة بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية.
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