تلقى صانع ألعاب الزمالك والمعار لاتحاد جدة، محمود كهربا، بعض العروض الخليجية في الفترة الأخيرة لضمه بشكل نهائي من ناديه، بمقابل يفوق الـ5 ملايين دولار (100 مليون جنيه مصري)، على أن يتم مخاطبة ناديه في الفترة المقبلة.
وقالت صحيفة اليوم السابع: “كشف وكيل أعمال كهربا أحمد يحيى، عن أن العروض الرسمية التي ستصل لضم اللاعب من الزمالك، ستتراوح ما بين 5 ملايين دولار إلى 6 ملايين دولار، على حسب استمراره بنفس التألق الحالي مع “العميد” حتى نهاية الموسم الجاري.
وأضاف يحيى: “كهربا أصبح نجم الشباك في الخليج، وبالفعل أندية كثيرة تحدثت معنا بشكل شفوي عن ضمه بشكل نهائي من الزمالك”.
ويفضل “كهربا” في الوقت الحالي تأجيل النظر إلى أية عروض لتقديم أفضل ما لديه سواء مع المنتخب أو الفريق السعودى، انتظاراً لعرض أوروبي نهاية الموسم، خاصة أن اللاعب أكد أكثر من مرة أن طموحه العودة إلى أوروبا مجدداً، بعدما سبق واحترف مرتين في الدوري السويسري.
كما كشف مصدر مقرب من كهربا، عن أن اتحاد جدة يسعى لتقديم راتب سنوي للاعب يفوق أي عرض سيصل إليه، مع الحديث معه عن ضرورة استمراره مع الفريق، سواء بشرائه بشكل نهائي أو مد إعارته من ناديه لموسم جديد وهو ما قد يرفضه نادى الزمالك، حيث يرغب مسؤولي الأخير فى بيعه بشكل نهائي لتحقيق أقصى استفادة مادية، وإبرام العديد من الصفقات في ميركاتو الصيف لتدعيم الفريق مجدد
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