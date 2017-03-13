أفرجت شرطة جدة مساء اليوم (الاثنين) عن الشاب ريان الراجحي الذي قام بدهس مشجع اتحادي، ووثق عملية الدهس مقطع فيديو لقي انتشارا واسعا وسبب لغطا كبيرا.
وكانت شرطة جدة، ممثلة بمركز شرطة البلد، قد استدعت الشاب للتحقيق معه على خلفية الحادثة، قبل أن تقوم بالإفراج عنه، وفقا لـ “عين اليوم”، دون كشف ملابسات التحقيق.
يُذكر أن الشاب كان قد ظهر في مقطع فيديو يبرر تصرفه بالقول إنه تعرض لمضايقات خطيرة وتجمهر حول سيارته، ما دفعه إلى محاولة الهرب بالطريقة تلك، فيما كشف والده أن القضية انتهت بالتواصل مع والد المشجع المدهوس والتصالح معه، مؤكدا سلامة المشجع.
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