قام المحترف المصري في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد محمود كهربا بلفتة إنسانية عندما استدعى طفلا مصابا بـ “متلازمة داون”، يعرف في الأوساط الاتحادية بـ “أبو تريكة”، وتربطه صداقة بكهربا.
ونزل الطفل إلى أرضية ملعب تدريبات الفريق الأول أمس الأحد وسط تفاعل كبير من الجماهير احتفالا بالفوز بكأس ولي العهد، وقام بالرقص مع كهربا ومن ثم عانقه.
وأخذ كهربا ميكروفون قناة “إم بي سي سبورت” ليجري لقاء مع الطفل الذي عبر عن حبه الشديد له، فيما أكد المحترف المصري أنه تربطه معرفة مسبقة بالطفل، حيث إنه دائما ما يزوره في البيت مع أصحابه لعشقه لنادي الاتحاد، ويعتبره صديقا له.
وفق “أخبار 24”.
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