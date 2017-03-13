أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة واليابان، مشيراً إلى أنها تشهد تقدما وتطورا في جميع المجالات.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الملك سلمان في مأدبة عشاء أقامها رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في مقر رئاسة الوزراء اليوم الاثنين تكريما لخادم الحرمين والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الحالية لليابان.
من جهته، عبر رئيس وزراء اليابان، نيابة عن حكومته والشعب الياباني عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على زيارته التاريخية لبلادهم، مبدياً اعتزازه بعمق علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين المملكة واليابان، ومؤكداً حرص بلاده على تطوير وتوطيد هذه العلاقات بين البلدين.
وأشار إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الحالية لليابان رسمت صورة مستقبلية لآفاق التعاون الثنائي بين المملكة واليابان وفق رؤية استراتيجية مشتركة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج